Napoli, maltempo: ridotti i collegamenti per Ischia e Procida (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa dell’ondata di maltempo i collegamenti per le isole di Ischia e Procida sono stati notevolmente ridotti. Il forte vento da sud ovest, che soffia sino a 37 nodi, ha causato la soppressione le corse con mezzi veloci. Date le previsioni metereologiche in peggioramento, nelle prossime ore sono probabili ulteriori sospensioni delle corse previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa dell’ondata diper le isole disono stati notevolmente. Il forte vento da sud ovest, che soffia sino a 37 nodi, ha causato la soppressione le corse con mezzi veloci. Date le previsioni metereologiche in peggioramento, nelle prossime ore sono probabili ulteriori sospensioni delle corse previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida - Adeleblabla : No, raga a #Napoli è ventilato e con maltempo che tristezza - infoitinterno : METEO NAPOLI - Breve pausa dal MALTEMPO, forti PIOGGE in vista: ecco le previsioni - sudreporter : #Napoli, #allertameteo: chiusi cimiteri e parchi - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Napoli, allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6:00 e fino alle ore 21:00 di lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maltempo Meteo Napoli: maltempo almeno fino a mercoledì 3bmeteo Maltempo, vento e pioggia spezzano luminarie: paura a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Vento e pioggia: le luminarie si spezzano e precipitano sulla strada. Paura ma per fortuna nessun ferito e solo lievi danni nella zona di piazza Santa Croce, dove questa ...

Maltempo:vento forte,pochi collegamenti per Ischia e Procida

Ischia e Procida sono oggi servite da pochissimi collegamenti marittimi a causa delle avverse condizioni meteomarine. (ANSA) ...

TORRE DEL GRECO. Vento e pioggia: le luminarie si spezzano e precipitano sulla strada. Paura ma per fortuna nessun ferito e solo lievi danni nella zona di piazza Santa Croce, dove questa ...Ischia e Procida sono oggi servite da pochissimi collegamenti marittimi a causa delle avverse condizioni meteomarine. (ANSA) ...