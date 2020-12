"Io, il primo uomo a sfidare il virus" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Angeli Infermiere, ciociaro, 45 anni: "Non voglio rivivere i mesi in trincea" «Sono il primo uomo vaccinato: le altre qui sono tutte donne». Scherza Omar Altobelli l'operatore socio sanitario vaccinato ieri allo Spallanzani. Scherza ma anche se sovrasta in altezza e mole l'infermiera e le dottoresse che si sono sottoposte alla profilassi nello stesso momento nell'ospedale romano dove la lunga e drammatica storia dell'epidemia è iniziata, è proprio lui quello visibilmente più emozionato. E quando ritorna indietro con la memoria ai giorni più duri si commuove. Ha 45 anni ed è originario di Aquino in provincia di Frosinone e si è trasferito a Roma per lavoro da tanti anni. «Sono ciociario», dice quando gli chiedono dove è nato perché si vede che alle sue origini ci tiene. È qui allo Spallanzani dall'inizio della pandemia, si ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Angeli Infermiere, ciociaro, 45 anni: "Non voglio rivivere i mesi in trincea" «Sono ilvaccinato: le altre qui sono tutte donne». Scherza Omar Altobelli l'operatore socio sanitario vaccinato ieri allo Spallanzani. Scherza ma anche se sovrasta in altezza e mole l'infermiera e le dottoresse che si sono sottoposte alla profilassi nello stesso momento nell'ospedale romano dove la lunga e drammatica storia dell'epidemia è iniziata, è proprio lui quello visibilmente più emozionato. E quando ritorna indietro con la memoria ai giorni più duri si commuove. Ha 45 anni ed è originario di Aquino in provincia di Frosinone e si è trasferito a Roma per lavoro da tanti anni. «Sono ciociario», dice quando gli chiedono dove è nato perché si vede che alle sue origini ci tiene. È qui allo Spallanzani dall'inizio della pandemia, si ...

