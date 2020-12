Il caso Zhang Zhan e l’allergia alla libertà di stampa (e non solo) della Cina (Di lunedì 28 dicembre 2020) La pandemia ha portato al pettine i nodi della libertà. Un concetto di cui spesso si abusa nella dialettica quotidiana, con paragoni che spesso sono privi di senso. Ma quel che è accaduto, sta accadendo e (probabilmente) continuerà ad accadere in Cina è il sintomo di un regime che non vuole conoscere (e non vuole far conoscere) alternative alla comunicazione ufficiale di Stato. E così l’ex avvocato e giornalista Zhang Zhan è stata condannata dal tribunale di Shangai a quattro anni di reclusione. La sua colpa? Aver raccontato (in forma critica) la pandemia di Covid a Wuhan offrendo spunti (poi tristemente confermati dagli eventi) di riflessione che superavano i silenzi del potere centrale. LEGGI ANCHE > Come la stampa italiana sta aiutando la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La pandemia ha portato al pettine i nodi. Un concetto di cui spesso si abusa nella dialettica quotidiana, con paragoni che spesso sono privi di senso. Ma quel che è accaduto, sta accadendo e (probabilmente) continuerà ad accadere inè il sintomo di un regime che non vuole conoscere (e non vuole far conoscere) alternativecomunicazione ufficiale di Stato. E così l’ex avvocato e giornalistaè stata condannata dal tribunale di Shangai a quattro anni di reclusione. La sua colpa? Aver raccontato (in forma critica) la pandemia di Covid a Wuhan offrendo spunti (poi tristemente confermati dagli eventi) di riflessione che superavano i silenzi del potere centrale. LEGGI ANCHE > Come laitaliana sta aiutando la ...

