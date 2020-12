Gigante femminile Semmering 2020 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

va in scena lo slalom di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Sulla pista austriaca ricominciano le gare per le donne dopo Natale. Marta Bassino e Federica Brignone vanno a caccia di un buon risultato. La gara è in programma lunedì 28 dicembre, con la prima manche alle 10 e la seconda alle ore 13, e sarà trasmessa in tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player.