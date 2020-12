GF Vip, clamorosa indiscrezione a pochi minuti dalla puntata: nessuno se l’aspettava! (Di lunedì 28 dicembre 2020) GF Vip, clamorosa indiscrezione a pochi minuti dalla puntata: nessuno se l’aspettava, ecco cosa potrebbe accadere. Mancano ormai pochi minuti alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, una delle più attese di questa edizione. Stasera, infatti, molti nodi verranno al pettine. Natalia Paragoni avrà finalmente un confronto con il fidanzato Andrea Zelletta dopo lo ‘strano’ regalo e l’enigmatico biglietto che gli ha inviato nel giorno di Natale. L’incontro tra i due si prospetta davvero acceso e ricco di colpi di scena, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà. Non è tutto, però, perché stasera ci sarà anche un’altra attesissima ospite, MAria De Filippi, che si collegherà con la casa e con i concorrenti, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020) GF Vip,se l’aspettava, ecco cosa potrebbe accadere. Mancano ormaialla nuovadel Grande Fratello Vip, una delle più attese di questa edizione. Stasera, infatti, molti nodi verranno al pettine. Natalia Paragoni avrà finalmente un confronto con il fidanzato Andrea Zelletta dopo lo ‘strano’ regalo e l’enigmatico biglietto che gli ha inviato nel giorno di Natale. L’incontro tra i due si prospetta davvero acceso e ricco di colpi di scena, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà. Non è tutto, però, perché stasera ci sarà anche un’altra attesissima ospite, MAria De Filippi, che si collegherà con la casa e con i concorrenti, ...

infoitcultura : Ex GF Vip prende una clamorosa decisione che scatena le polemiche: “Io non lo farò” - LaMammaN1 : - anticipazionitv : #GFVIP5 ?? Arriva una segnalazione clamorosa sulla modella brasiliana ???? - haroldismylifee : RT @bibliotrip: #fuorisamantha Grande Fratello Vip, 'che schifo, via subito'. Samantha De Grenet rischia una clamorosa squalifica lampo htt… - nagia59 : RT @bibliotrip: #fuorisamantha Grande Fratello Vip, 'che schifo, via subito'. Samantha De Grenet rischia una clamorosa squalifica lampo htt… -