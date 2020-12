Figli e carriera, ma non era scontato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono una donna di 48 anni e da circa 20 anni lavoro in un’azienda di software e consulenza. Ho due Figli di 17 e 20 anni. Sono cresciuta in un piccolo paese. Fin da ragazzina mi piaceva leggere libri e questo era considerato “strano”, soprattutto per una ragazza. Durante la mia adolescenza, i pranzi con i parenti, così come gli incontri con i parenti, mi mettevano sempre a disagio; la domanda ricorrente era ” hai il filarino?” sembrava che non ci fosse altro che dovesse essere importante per me se non fidanzarmi e sposarmi. Io pensavo a cosa mi sarebbe piaciuto fare nella mia vita, avevo sogni, progetti e tante idee. Devo ringraziare tanto i miei genitori, hanno continuato a credere in me, a non forzare le mie inclinazioni e a darmi la possibilità di fare esperienze di studio all’estero che mi hanno permesso di uscire dalla piccola realtà ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono una donna di 48 anni e da circa 20 anni lavoro in un’azienda di software e consulenza. Ho duedi 17 e 20 anni. Sono cresciuta in un piccolo paese. Fin da ragazzina mi piaceva leggere libri e questo era considerato “strano”, soprattutto per una ragazza. Durante la mia adolescenza, i pranzi con i parenti, così come gli incontri con i parenti, mi mettevano sempre a disagio; la domanda ricorrente era ” hai il filarino?” sembrava che non ci fosse altro che dovesse essere importante per me se non fidanzarmi e sposarmi. Io pensavo a cosa mi sarebbe piaciuto fare nella mia vita, avevo sogni, progetti e tante idee. Devo ringraziare tanto i miei genitori, hanno continuato a credere in me, a non forzare le mie inclinazioni e a darmi la possibilità di fare esperienze di studio all’estero che mi hanno permesso di uscire dalla piccola realtà ...

Come state vivendo/avete vissuto l’esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...

Antony Peck, figlio di Gregory Peck è giunto a Roma per ritirare il David di Donatello alla carriera del papà. Il figlio darte si è poi concesso una cena sfiziosa alla Taverna Flavia, lo storico local ...

