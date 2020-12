F1 | cuore Raikkonen | il suo aereo alla famiglia di Jasikonis in coma

Gazzetta_it : .@F1, #Raikkonen #cuore d’oro: mette a disposizione il suo #aereo per la #famiglia di @ajasikonis - sportal_it : Kimi Raikkonen cuore d'oro: gesto meraviglioso - Pancio27 : @F1Daviderusso Chi dice che Vettel è FERRARISTA nel cuore,come se lo fosse solo lui; guardi questa foto e vedrà che… -

L’asso delle quattro ruote ha messo a disposizione il suo aereo per la famiglia di un centauro finito in coma. Un grandissimo gesto da parte di Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 del 200 ...Lo chiamano iceman ma il suo cuore non è certo di ghiaccio e a dimostrarlo, ancora una volta, sono i suoi gesti: Kimi Raikkonen ha messo a disposizione il proprio aereo privato per aiutare Antti Pyrhö ...