Errore in una rsa tedesca, 8 persone ricevono 5 dosi di vaccino a testa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Attimi di tensione in una casa di riposo a Stralsund, in Germania, dove otto dipendenti hanno ricevuto per Errore cinque dosi di vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech. Lo rende noto il quotidiano tedesco Spiegel. Lo spiacevole incidente è avvenuto ieri, nel corso del tanto atteso Vaccine-day che ha visto i sanitari di tutta Europa somministrare le prime dosi dell’iniezione contro il coronavirus a medici, infermieri e agli anziani ospiti delle rsa. Otto persone hanno ricevuto cinque dosi di vaccino Stando a quanto riportato da Stefan Kerth, amministratore del distretto di Vorpommern-Rügen, quattro degli otto dipendenti della casa di cura hanno accusato sintomi para influenzali subito dopo l’iniezione. Per questo si è reso necessario il ricovero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Attimi di tensione in una casa di riposo a Stralsund, in Germania, dove otto dipendenti hanno ricevuto percinquedicontro il coronavirus Pfizer-BioNTech. Lo rende noto il quotidiano tedesco Spiegel. Lo spiacevole incidente è avvenuto ieri, nel corso del tanto atteso Vaccine-day che ha visto i sanitari di tutta Europa somministrare le primedell’iniezione contro il coronavirus a medici, infermieri e agli anziani ospiti delle rsa. Ottohanno ricevuto cinquediStando a quanto riportato da Stefan Kerth, amministratore del distretto di Vorpommern-Rügen, quattro degli otto dipendenti della casa di cura hanno accusato sintomi para influenzali subito dopo l’iniezione. Per questo si è reso necessario il ricovero ...

A otto dipendenti di una casa di cura per anziani sono state iniettate per errore 5 dosi di vaccino anticovid a testa. È accaduto ieri in Germania, nella cittadina di Stralsund. Quattro di loro sono i ...

