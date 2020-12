Con l' immunità ci sarà un passaporto sanitario | assicura Zaia

Leggi su agi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - “Passiamo tutti i giorni per la regione con il maggior numero di contagi, ma non è vero”. Ad affermarlo in un'intervista al Corriere della Sera è il governatore del Veneto Luca, che spiega: “ Il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60 mila tamponi tra rapidi e molecolari. I contagiati erano 3.000, quindi il 5%. In quello stesso giorno, la regione che passava per la migliore della classifica aveva trovato 40 positivi su 400 tamponi. Il che significa il 10%: il doppio”. Secondoin Veneto “da sempre facciamo un gran numero di tamponi rapidi. Che però, sulla base della circolare del febbraio scorso, non possono essere inclusi nella statistica. O meglio: i positivi sono contati, ma il loro numero viene caricato sui soli tamponi molecolari. Ma nei prossimi giorni, questo cambierà”. Cambierà, spiega il presidente ...