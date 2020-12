**Banche: Bankitalia, regole Ue non modificano segnalazioni default e non vieta sconfinamenti** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Dal primo gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La nuova definizione di default, sottolinea la Banca d'Italia, "non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del 'merito di credito' della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari". La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Dal primo gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione diprevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La nuova definizione di, sottolinea la Banca d'Italia, "non modifica nella sostanza lealla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del 'merito di credito' della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari". La nuova definizione dipuò avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui ...

fisco24_info : Bankitalia: norma Ue su default non vieta sconfinamenti: Come già ora banche decidono nel rispetto delle proprie po… - TV7Benevento : **Banche: Bankitalia, regole Ue non modificano segnalazioni default e non vieta sconfinamenti**... - TribunaEconomic : #Carige cede a #ValpolicellaBenaco BCC, quote del capitale di @bancaitalia - g_ursino : Chi sgambetta #Conson e #Bankitalia -- 1 -- #PosteItaliane e un numero cresce di #banche e altri intermediari disa… - g_ursino : Chi sgambetta #Conson e #Bankitalia -- 2 -- #IntesaSanPaolo e #PopolareBari sono le banche più inadempienti alle de… -

Ultime Notizie dalla rete : **Banche Bankitalia **Banche: Bankitalia, regole Ue non modificano segnalazioni default e non vieta sconfinamenti** Il Tempo Bankitalia: norma Ue su default non vieta sconfinamenti

"La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozi ...

Per fare acquisti online la carta di credito deve avere la “strong authentication”

Si tratta di una verifica che avviene attraverso almeno due fattori di diversa tipologia per accertare l'identità di un utente. Gli acquisti sul web, aumentati con la pandemia, saranno così più sicuri ...

"La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozi ...Si tratta di una verifica che avviene attraverso almeno due fattori di diversa tipologia per accertare l'identità di un utente. Gli acquisti sul web, aumentati con la pandemia, saranno così più sicuri ...