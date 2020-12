Armellino | “Giocare con Boateng e Balotelli un onore Lotteremo per la Serie A”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Intervistato da TuttoMonza.it, il centrocampista Marcoha parlato della stagione dei biancorossi e del sogno dicon. Queste le sue parole: “Mi aspettavo il cambio di marcia che c’è stato negli ultimi tempi visto il valore della rosa. Ci stiamo godendo questo momento e stiamo lavorando sodo per salire ancora in classifica, perché una squadra come questa deve stare sempre nelle primissime posizioni. All’inizio non c’erano vere difficoltà anche se non arrivavano i punti sperati, abbiamo fatto ottime partite nonostante i tanti giocatori nuovi che hanno avuto bisogno di tempo per amalgamarsi al gruppo esistente. La squadra è forte e faremo di tutto per fare più punti possibili per far sì che il sogno Monza si avveri. La fascia di capitano? È sempre un motivo d’orgoglio indossarla, un ...