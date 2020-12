Vaccino Covid, Calenda: "Governo si fa i complimenti per 4 dosi" (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Presidente, sono arrivate 9750 dosi su un camion scortato. Non è che prima di farvi i complimenti tra di voi sarebbe più serio aspettare l'esito della vaccinazione di massa?". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando al messaggio con cui il "È più credibile un Governo che si fa i complimenti per l'arrivo di 4 dosi?", scrive poi il leader di Azione in una risposta ad un altro tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Presidente, sono arrivate 9750su un camion scortato. Non è che prima di farvi itra di voi sarebbe più serio aspettare l'esito della vaccinazione di massa?". Lo scrive su Twitter Carlo, replicando al messaggio con cui il "È più credibile unche si fa iper l'arrivo di 4?", scrive poi il leader di Azione in una risposta ad un altro tweet.

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday - qui_finanza : Covid, attenzione a questo vaccino: è falso Presunte dosi di vaccino contro il Covid-19 sono in vendita sul dark we… - titi_il : RT @wojak0: Non vuoi il vaccino? Perfetto. Allora per te aboliamo il distanziamento sociale, la mascherina, ti facciamo viaggiare liberamen… -