Un Grande Fratello Vip infinito | il reality si allunga ancora | ecco per quando è prevista la finale

(Di domenica 27 dicembre 2020) La quinta edizione delVip, condotta da Alfonso Signorini, sembra non finire mai. Ilshow è cominciato ormai da 3 mesi ed inizialmente era previsto chiudesse i battenti nel periodo immediatamente precedente alle feste natalizie. L’epilogo del programma, tuttavia, ha subito, mai come quest’anno, continui e repentini slittamenti nella data di chiusura. Infatti, ilVip è stato dapprima prolungato temporaneamente fino alla prima settimana di febbraio, per poi arrestarsi alla seconda settimana del mese, circostanza che ha spinto alcuni concorrenti al ritiro, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Ora, secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, i vertici Mediaset, a fronte dei buoni ascolti che sta raccogliendo, avrebbero chiesto ad Alfonso ...