Un caldo piatto non esclusivamente natalizio

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Esiste una particolare variante di pasta al forno nata in Sicilia. Una ricetta inventata nel 2003 da Agata D’Agostino. Nel marzo di quell’anno, la Parrocchia di San Pancrazio a Giardini-Naxos aveva anche gli scout. In quel mese avevano organizzato un campeggio in una frazione di Piedimonte Etneo, ovvero San Gerardo dov’è tuttora sito l’omonimo santuario.