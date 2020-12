Solidarietà per i più piccoli: dona un giocattolo… regala un sorriso (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Natale è passato ma molti bambini non hanno avuto la possibilità di scartare dei regali. Tra la crisi generale ed il Coronavirus tante famiglie quest’anno sono state in difficoltà e i gesti di Solidarietà sono sempre più importanti: ora più che mai. Arriva un appello da Cinquina e riguarda proprio i giocattoli: una raccolta solidale iniziata il 26 dicembre 2020. “Gettare i vecchi giocattoli sarebbe un vero peccato e uno spreco, soprattutto perché molte volte si tratta di oggetti quasi nuovi e ancora perfettamente utilizzabili. Il modo più semplice per donare i giocattoli usati è quello di pensare nel donarli in beneficenza. L’importante è che i giocattoli usati non finiscano tra i rifiuti, dato che potrebbero fare la felicità di molti bambini, soprattutto in situazioni di difficoltà” scrive la referente raccolta Russo Simona. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Natale è passato ma molti bambini non hanno avuto la possibilità di scartare dei regali. Tra la crisi generale ed il Coronavirus tante famiglie quest’anno sono state in difficoltà e i gesti disono sempre più importanti: ora più che mai. Arriva un appello da Cinquina e riguarda proprio i giocattoli: una raccolta solidale iniziata il 26 dicembre 2020. “Gettare i vecchi giocattoli sarebbe un vero peccato e uno spreco, soprattutto perché molte volte si tratta di oggetti quasi nuovi e ancora perfettamente utilizzabili. Il modo più semplice perre i giocattoli usati è quello di pensare nelrli in beneficenza. L’importante è che i giocattoli usati non finiscano tra i rifiuti, dato che potrebbero fare la felicità di molti bambini, soprattutto in situazioni di difficoltà” scrive la referente raccolta Russo Simona. Leggi ...

