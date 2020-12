Palmeri: “Juve interpellato Asl rientro CR7: quando si vuole le Asl contano” (Di domenica 27 dicembre 2020) Palmeri ironico sulla Juve che ha interpellato l'Asl per il rientro di CR7 in Italia e sottolinea come per i bianconeri adesso le Asl contano. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 27 dicembre 2020)ironico sullache hal'Asl per ildi CR7 in Italia e sottolinea come per i bianconeri adesso le Asl. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter quanto sta accadendo in casa Juventus per il ritorno di Ronaldo in Italia. Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter quanto sta ...

Palmeri annichilisce la Juventus: "Colpe di Pirlo evidenti: zero costruzione, idee e disciplina"

Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina inchiodando Pirlo alle proprie responsabilità.

