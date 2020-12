Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, quando l’amore si trasforma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Natale insieme è stato il più bel regalo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore potessero fare al figlio Nathan Falco. E, chissà, anche a loro stessi. La showgirl e l’imprenditore lo hanno trascorso a Montecarlo, come se nulla fosse cambiato. L’incanto però è durato poco. Briatore e il figlio sono volati a Dubai per una vacanza e la Gregoraci è rimasta a casa insieme alla sorella minore Marzia e ai nipotini, Gabriel e Ginevra. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Natale insieme è stato il più bel regalo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore potessero fare al figlio Nathan Falco. E, chissà, anche a loro stessi. La showgirl e l’imprenditore lo hanno trascorso a Montecarlo, come se nulla fosse cambiato. L’incanto però è durato poco. Briatore e il figlio sono volati a Dubai per una vacanza e la Gregoraci è rimasta a casa insieme alla sorella minore Marzia e ai nipotini, Gabriel e Ginevra.

