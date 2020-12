Covid, la prima vaccinata al Cardarelli di Napoli (Di domenica 27 dicembre 2020) Filomena Liccardi, dottoressa impegnata in prima linea nella lotta al Covid, è la prima vaccinata dell’ospedale Cardarelli di Napoli. gve/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Filomena Liccardi, dottoressa impegnata inlinea nella lotta al, è ladell’ospedaledi. gve/sat/red su Il Corriere della Città.

repubblica : Gli effetti del Covid: la Cina sarà presto la prima economia al mondo. Italia fuori dalla top ten a fine decennio - repubblica : Covid, muore a Natale infermiere del 118 pochi giorni prima di andare in pensione - MediasetTgcom24 : Covid, la prima vaccinata in Italia: 'E' un momento che non dimenticheremo mai' #Coronavirusitalia… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VACCINO DAY In Repubblica Ceca è il premier a ricevere la prima dose [VIDEO] - qui_finanza : Gli Usa perdono il primato, chi vince grazie alla pandemia Un unico Paese cresce grazie alla pandemia, e gli Stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid prima Covid, la prima vaccinata in Italia: "E' un momento che non dimenticheremo mai" TGCOM Vaccini a Palermo anche in una Rsa: farmaco per trenta persone

Sono state complessivamente 30 – così come programmato – le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi pomeriggio su altrettante persone che operano o sono ospitate nella Rsa ‘Buon Pastore’ di Pale ...

Mezzo Frosinone ko per coronavirus, ma il Pordenone non la spunta: finisce 1-1

FROSINONE. Appena 14 giocatori a referto, altrettanti fermati dal Covid, l’uomo migliore infortunato al 60’ sul punteggio di 0-1. Ma nonostante questa drammatica situazione del Frosinone, il Pordenone ...

Sono state complessivamente 30 – così come programmato – le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi pomeriggio su altrettante persone che operano o sono ospitate nella Rsa ‘Buon Pastore’ di Pale ...FROSINONE. Appena 14 giocatori a referto, altrettanti fermati dal Covid, l’uomo migliore infortunato al 60’ sul punteggio di 0-1. Ma nonostante questa drammatica situazione del Frosinone, il Pordenone ...