Covid | Domenico Arcuri | Per l' immunità di gregge serve l' 80% dei vaccinati

(Di domenica 27 dicembre 2020) "Oggi è una giornata emozionante, in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale". Con queste parole il commissario straordinarioha espresso soddisfazione per l'inizio delle vaccinazioni contro il-19 in Italia, ma ha anche avvisato sul mantenere alta l'attenzione. "La strada è ancora lunga e ci vuole cautela e prudenza", ha dettodall'ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini dovrebbero essere gratuiti per tutti e su base volontaria. "Per l'diche l'80% di italiani si vaccinino", ha spiegato.