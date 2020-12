Coronavirus, in Veneto 3.337 contagi e 52 morti in 24 ore. Zaia: «Bilancio tragico, superate le 6.000 vittime» (Di domenica 27 dicembre 2020) Non accenna a frenare il contagio da Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le vittime complessive da inizio pandemia); il totale dei ricoverati positivi sale di 37 unità e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5. Coronavirus, in Veneto tasso di positività record (36%) e contagi in aumento: cosa sta succedendo? «Quasi 3.400 persone ricoverate in questo momento, delle quali 391 in terapia intensiva: la pressione la si sente, la si sente forte», ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia da Treviso, dove ha assistito alle prime vaccinazioni contro il Covid. Il Veneto, ha detto, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Non accenna a frenare ilo dain. Nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 lecomplessive da inizio pandemia); il totale dei ricoverati positivi sale di 37 unità e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5., intasso di positività record (36%) ein aumento: cosa sta succedendo? «Quasi 3.400 persone ricoverate in questo momento, delle quali 391 in terapia intensiva: la pressione la si sente, la si sente forte», ha commentato il presidente delLucada Treviso, dove ha assistito alle prime vaccinazioni contro il Covid. Il, ha detto, ...

