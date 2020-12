«Avrei dovuto giocare un Napoli-Juventus con Jeppson, ma i senatori si ribellarono al mio debutto» (Di domenica 27 dicembre 2020) Repubblica Napoli intervista Tony Iglio, musicista, compositore e direttore d’orchestra. Con un passato da portiere di riserva nel Napoli di Jeppson e Pesaola. Passato di cui racconta un aneddoto. «Da adolescente avevo frequentato i Salesiani alla Doganella: mi piaceva stare tra i pali poiché mi ero innamorato delle parate di Morsia, il portiere dell’Internaples. La nostra squadra di bambini era quella dei Diavoletti, mangiavamo pasta e piselli a fine partita. Con quegli amici facevo anche un po’ il ladruncolo, rubavo oggetti e benzina dai carri armati che sostavano al corso Malta. Ricordo i nomi dei miei compagni d’avventura: Zazà, Peruzziello, ‘O Nano. Da quei tornei passai nella squadra delle Cristallerie nazionali e quando in estate facemmo il cosiddetto “Campionato dei bar”, finanziato dai gestori dei caffè del quartiere, mi vide ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Repubblicaintervista Tony Iglio, musicista, compositore e direttore d’orchestra. Con un passato da portiere di riserva neldie Pesaola. Passato di cui racconta un aneddoto. «Da adolescente avevo frequentato i Salesiani alla Doganella: mi piaceva stare tra i pali poiché mi ero innamorato delle parate di Morsia, il portiere dell’Internaples. La nostra squadra di bambini era quella dei Diavoletti, mangiavamo pasta e piselli a fine partita. Con quegli amici facevo anche un po’ il ladruncolo, rubavo oggetti e benzina dai carri armati che sostavano al corso Malta. Ricordo i nomi dei miei compagni d’avventura: Zazà, Peruzziello, ‘O Nano. Da quei tornei passai nella squadra delle Cristallerie nazionali e quando in estate facemmo il cosiddetto “Campionato dei bar”, finanziato dai gestori dei caffè del quartiere, mi vide ...

weeiirdoo : @alessiawithtwos concordo, io sto insieme da un po' e anche già farlo conoscere a tutta la famiglia mi è sembrato p… - aurora26010 : RT @MariSourwolf: Ieri sera ho fatto una videochiamata con un amico che non sentivo da tempo, il suo nome è Francesco. Mi racconta che si è… - napolista : «Avrei dovuto giocare un #NapoliJuventus con Jeppson, ma i senatori si ribellarono al mio debutto» Repubblica Napol… - Enzo54847297 : @Fabius40884986 Ssi un grande Fabio?? Condivido a me quel bambino mi ha fatto commuovere ? Pssss Non avrei dovuto sc… - bemyahni : Seguite i miei calcoli: Ieri avrei dovuto lavare i capelli ma non l’ho fatto perché era il terzo giorno ed erano an… -