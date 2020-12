Atalanta e Napoli non allentano la presa su Boga, il Sassuolo prova a trattenerlo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Sassuolo le sta provando tutte per trattenere in squadra il giovane attaccante ivoriano, ma il Napoli e soprattutto l’Atalanta da quest’estate hanno messo gli occhi su Boga. Gasperini lo avrebbe identificato come probabile sostituto di Papu Gomez. Quest’estate Jeremie Boga aveva resistito all’interesse del Napoli nei suoi confronti e aveva deciso di rimanere nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Ille stando tutte per trattenere in squadra il giovane attaccante ivoriano, ma ile soprattutto l’da quest’estate hanno messo gli occhi su. Gasperini lo avrebbe identificato come probabile sostituto di Papu Gomez. Quest’estate Jeremieaveva resistito all’interesse delnei suoi confronti e aveva deciso di rimanere nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - gaetano775 : @giovinpersie92 @FBiasin Ti dirò di più...il Napoli senza Zielinski e Elmas è scesa in campo diverse volte vincendo… - sanchez_strada : @auxwolf @massimo_macs @AndryDipi92 Il mio lavoro è un altro, ma il lavoro dei dirigenti dell'Inter, specie prima d… - Sig_Ceretti : @datzebao Non saprei. Secondo me il Milan avrà una flessione (magari poi vince lo scudetto, chi lo sas). Come rosa… -