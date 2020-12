Andrea Zenga bacia Dayane Mello e poi le rifila un palo VIDEO

ErmitoMario : RT @ZengaNicolo: Andrea Zenga parla di suo padre: - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello organizza uno scherzo ad Andrea Zenga e tra i due scatta il bacio: l’inaspettata reazione… - blogtivvu : Bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, la ship di Alessia Marcuzzi #gfvip #zorzenga - aurora26010 : Buongiorno a tutti quelli che gioiscono della cotta passata di tommaso verso francesco sostenendo la ship con andre… - EMILY40374953 : #gfvip Io capisco che a Zenga non possa piacere Dayane per il suo carattere, però che noia Andrea con una tipa con… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Dayane Mello, infatti, spinta da Andrea Zelletta e da Pierpaolo si è prestata nel baciare la new entry Andrea Zenga. Poco dopo, però, i due hanno frenato ad una ipotetica coppia e smontato così i ...Prima puntata con il botto per Affari Tuoi-Viva gli Sposi, in cui una coppia di Brindisi ha vinto ben 200 mla euro in gettoni d'oro ...