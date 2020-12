Allerta sulle pensioni 2021: ecco la situazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Come tutti gli anni in questi giorni, sono tantissime le persone che si pongono domande in merito alla situazione delle pensioni. Se sei qui, significa che ti stai ponendo interrogativi in merito anche tu! Perfetto: nelle prossime righe di questo articolo, potrai trovare diverse informazioni relative alle pensioni 2021. Rivalutazioni pensioni 2021: ecco cosa sapere Quando si parla di pensioni 2021, è necessario ricordare la pubblicazione, da parte dell’INPS, della circolare 148 del 18 dicembre 2020. Per capire cosa succederà ai trattamenti previdenziali il prossimo anno, è importante rammentare che, con il decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2020, è stato stabilito – in maniera definitiva – l’incremento della ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 27 dicembre 2020) Come tutti gli anni in questi giorni, sono tantissime le persone che si pongono domande in merito alladelle. Se sei qui, significa che ti stai ponendo interrogativi in merito anche tu! Perfetto: nelle prossime righe di questo articolo, potrai trovare diverse informazioni relative alle. Rivalutazionicosa sapere Quando si parla di, è necessario ricordare la pubblicazione, da parte dell’INPS, della circolare 148 del 18 dicembre 2020. Per capire cosa succederà ai trattamenti previdenziali il prossimo anno, è importante rammentare che, con il decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2020, è stato stabilito – in maniera definitiva – l’incremento della ...

A questo punto, rimane aperto l’interrogativo sui trattamenti pensionistici che saranno interessati dalla rivalutazione. Sulla base della sopra ricordata circolare dell’INPS, si può parlare di regole ...

Stromboli: riparati sensori che segnalano tsunami

Una missione urgente è stata effettuata a Stromboli per riparare i sensori che segnalano l'arrivo di una onda anomala che da metà dicembre non erano piu' funzionanti. (ANSA) ...

