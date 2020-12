Ti sei mai chiesto perché i crackers hanno i buchi? Ecco spiegato! (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutti i crackers hanno dei buchi. Ti sei mai chiesto perché? Se la risposta è no, ti diciamo noi a cosa servono. Resterai stupito! Chissà quante volte li avrai mangiati, magari accompagnati da un buon aperitivo prima del pranzo. Sono disponibili sia nella versione tradizionale oppure in quella più light, integrale e senza sale. Hai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutti idei. Ti sei mai? Se la risposta è no, ti diciamo noi a cosa servono. Resterai stupito! Chissà quante volte li avrai mangiati, magari accompagnati da un buon aperitivo prima del pranzo. Sono disponibili sia nella versione tradizionale oppure in quella più light, integrale e senza sale. Hai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

desirevzajn : @pina76988 beh su alcune fan di Tommaso posso anche darti ragione, sono un po' too much, ma anyway, nessun* di loro… - amati_89 : RT @____Angii: Tommaso: Rosalinda siamo qui da settembre, ti ho mai dimostrato di essere tuo amico? Rosalinda: No T: e perché dovrei inizia… - _SpaceJay___ : RT @Nyav19: Sapete cosa mi fa incazzare? Quando adottiamo dei cani abbiamo sempre preferenze dimenticandoci che stiamo parlando di esseri v… - fuckinhurrjcane : @FALLINGVX mi dispiace, non lo supererai mai ne sei consapevole? - attambainata : RT @jemenfousoui: Ancora corpi neri usati a scopo di propaganda. Sei nero, quindi automaticamente povero, senzatetto e hai bisogno di aiuto… -