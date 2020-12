The Mandalorian 2: Robert Rodriguez e il “duetto” con Baby Yoda (VIDEO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Robert Rodriguez ha condiviso sui social un VIDEO dove lui intrattiene Grogu, alias Baby Yoda, sul set di The Mandalorian, suonando la chitarra. Robert Rodriguez ha condiviso sui social un VIDEO dove lui intrattiene Grogu, alias Baby Yoda, sul set di The Mandalorian. Il filmato, di una ventina di secondi, mostra il regista con la chitarra che suona durante una pausa, con il pupazzo che muove la testa al ritmo della musica. Il cineasta ha definito lo spezzone un regalo di Natale per i suoi fan, invitando poi a recuperare l'intero documentario da cui è tratto. Si tratta infatti di un estratto del nuovo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, la docuserie ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)ha condiviso sui social undove lui intrattiene Grogu, alias, sul set di The, suonando la chitarra.ha condiviso sui social undove lui intrattiene Grogu, alias, sul set di The. Il filmato, di una ventina di secondi, mostra il regista con la chitarra che suona durante una pausa, con il pupazzo che muove la testa al ritmo della musica. Il cineasta ha definito lo spezzone un regalo di Natale per i suoi fan, invitando poi a recuperare l'intero documentario da cui è tratto. Si tratta infatti di un estratto del nuovo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The, la docuserie ...

roberto_bertuol : THE MANDALORIAN TOP SERIE MA CHE CAZZO GUARDAVO FINO AD OGGI - VincenzoLombar1 : @flaviacru13 Beh no, se pensi ad un giovane Piton ti basta cambiare attore,se no con la CGI puoi fare miracoli...Pe… - lauramgri : ho finito di vedere la prima puntata dei nuovi backstage di the mandalorian e pensavo che deve essere proprio figo… - JeAVRIL93 : mi sa che ora, finalmente, inizio pure io The Mandalorian che è troppo che rimando e sto iniziando a spoilerarmi troppe cose - askingthedaises : Finito il rewatch di the mandalorian con mio padre e minchia la S2 quanto mi fa soffrire, dal secondo episodio un c… -