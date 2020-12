Siena: 80 enne disperso in un bosco salvato dai vigili del fuoco (Di sabato 26 dicembre 2020) La persona dispersa, un uomo di 80 anni, è stata ritrovata in una zona boscata tra il torrente Staggia e la Loc. Vignale. Sul posto personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso Leggi su firenzepost (Di sabato 26 dicembre 2020) La persona dispersa, un uomo di 80 anni, è stata ritrovata in una zona boscata tra il torrente Staggia e la Loc. Vignale. Sul posto personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso

Intervento dei vigili del fuoco, disperso e ritrovato nel bosco un 80enne

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questo pomeriggio nel territorio comunale di Castellina in Chianti, in località Fonterutoli, per la ricerca di una persona dispersa. Sul posto ...

