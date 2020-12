San Francisco | spunta un nuovo monolite ma questa volta è fatto di pan di zenzero e caramelle

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il mistero dei monoliti continua, maè condito da un po' di dolcezza. Sulle alture del Corona Heights Park, a San, in California, è infatti apparsa una torre di tre metri fatta ...

Il mistero dei monoliti continua, ma questa volta è condito da un po' di dolcezza. Sulle alture del Corona Heights Park, a San Francisco, in California, è infatti apparsa una torre di tre metri fatta ...Nessuno ha intenzione di rimuoverlo. Il dipartimento dei parchi della città ha dichiarato che non ha fretta di smantellare il monolite: "Meritiamo tutti un po' di magia in questo momento", ha detto un ...