Risotto con olio e menta

Leggi su solodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020) Come preparare il : Grattugiare il limone e mettere da parte un po’ di buccia. Spremere i limoni per ricavarne il succo. Versarlo in un recipiente con foglioline di, pepe nero e rosa, sale e 3 cucchiai diextravergine di oliva. Mescolare il condimento e lasciare insaporire. Cuocere il riso in acqua bollente e regolare di sale. Una volta che il riso è cotto unire il condimento Articolo completo: dal blog SoloDonna