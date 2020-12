"Oggi domina la sfiducia, non è come nel dopoguerra", dice Rino Formica (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - La ripresa del Paese dopo l'epidemia di coronavirus non sarà semplice e questo perché "Oggi domina la sfiducia tra i cittadini". Nel dopoguerra si doveva ripartire da zero ma "allora a dominare era la fiducia, c'era uno slancio di volontà". A parlare all'AGI è l'ex ministro socialista della Prima Repubblica, Rino Formica, 93 anni. Formica smonta il parallelismo, che spesso si fa, tra la crisi economia dovuta alla guerra e quella causata della pandemia: "Non mi pare che siano due fenomeni comparabili. Una è di causa naturale, l'altra era una causa politico-generale, nasceva dalle conseguenze della guerra. La comparazione non può avvenire sugli effetti: il danno economico c'è in tutti e due, ma il paragone deve avvenire sulle cause, che sono ... Leggi su agi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - La ripresa del Paese dopo l'epidemia di coronavirus non sarà semplice e questo perché "latra i cittadini". Nelsi doveva ripartire da zero ma "allora are era la fiducia, c'era uno slancio di volontà". A parlare all'AGI è l'ex ministro socialista della Prima Repubblica,, 93 anni.smonta il parallelismo, che spesso si fa, tra la crisi economia dovuta alla guerra e quella causata della pandemia: "Non mi pare che siano due fenomeni comparabili. Una è di causa naturale, l'altra era una causa politico-generale, nasceva dalle conseguenze della guerra. La comparazione non può avvenire sugli effetti: il danno economico c'è in tutti e due, ma il paragone deve avvenire sulle cause, che sono ...

La ripresa del Paese dopo l'epidemia di coronavirus non sarà semplice e questo perchè "oggi domina la sfiducia tra i cittadini". Nel dopoguerra si doveva ripartire da zero ma "allora a dominare era la ...

