Liverpool, Klopp su Salah: «Non puoi costringere un giocatore a rimanere» (Di sabato 26 dicembre 2020) Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato di una possibile cessione di Mohamed Salah. Ecco le parole del tecnico tedesco sul futuro dell’egiziano Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha rilasciato un’intervista al quotidiano britannico The Guardian parlando anche di una possibile cessione di Mohamed Salah. Ecco le sue parole a commento delle indiscrezioni che vorrebbero Salah propenso a un trasferimento in Spagna a Barcellona o Real Madrid PERCHE’ ANDARSENE? – «L’unico momento per cui potrebbe lasciare Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci. Questo è uno dei migliori club al mondo. Gli diamo dei bei soldi. Forse non siamo il club con gli ingaggi più alti ma paghiamo comunque bene, abbiamo uno stadio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il tecnico delJurgenha parlato di una possibile cessione di Mohamed. Ecco le parole del tecnico tedesco sul futuro dell’egiziano Il tecnico delJurgenha rilasciato un’intervista al quotidiano britannico The Guardian parlando anche di una possibile cessione di Mohamed. Ecco le sue parole a commento delle indiscrezioni che vorrebberopropenso a un trasferimento in Spagna a Barcellona o Real Madrid PERCHE’ ANDARSENE? – «L’unico momento per cui potrebbe lasciarein questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci. Questo è uno dei migliori club al mondo. Gli diamo dei bei soldi. Forse non siamo il club con gli ingaggi più alti ma paghiamo comunque bene, abbiamo uno stadio ...

Intervenuto ai microfoni del Guardian, il manager tedesco ha detto: “L’unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club ...

Salah scontento, può lasciare il Liverpool. Klopp: “Non lo costringeremo a restare. L’unico motivo per andare via da qui è il meteo”

