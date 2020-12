Juninho | “A gennaio Depay e Aouar non partiranno Stiamo giocando per grandi obiettivi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il ds del Lione,Pernambucano, ha parlato ai media francesi del mercato in uscita del Lione, che vedetop player sulla via della cessione, tra cui. Il ds brasiliano ha smentito qualsiasi tipo di cessione: "Ci sarà qualche cambiamento, ma solo per quei giocatori con cui avevamo già pianificato l'addio, come Jean Lucas. A quest'ultimo Rudi Garcia ha consigliato di andare via per giocare di più. I giocatori chiave non verranno spostati: vogliamo mantenere l'attuale livello e questa è per noi la cosa più importante. Nessuna possibilità, quindi, chepossa lasciare l'OL a, così come Memphis, nonostante un contratto in scadenza a giugno".