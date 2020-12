Juanfran contro Neymar | «Il suo stile di gioco provoca chi lo marca»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020)ha parlato di, criticando lodidel brasiliano, ex terzino dell’Atletico Madrid e ora al San Paolo, in una intervista a Desimpedidos ha criticato lodidi; affrontato diverse volte in carriera quando il brasiliano vestiva la maglia del Barcellona. «Penso fosse davvero difficile affrontarlo perché ha unodichechi lo. Tutto resta in campo, ovviamente e con lui non ho alcuni tipo di problema ma ricordo come mi infastidiva spesso con le sue risatetorie. In campo è difficile affrontarlo anche per questo suo particolare aspetto. Quando ci sfidavamo lui era in forma eccezionale. Oggi è ...