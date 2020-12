Il Natale di Gianluca Vacchi: «Mia figlia dovrà essere operata» (Di sabato 26 dicembre 2020) È un quadro di felicità quello che mostrano le immagini del profilo Instagram di Gianluca Vacchi che celebre il primo Natale con Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema. Nei giorni delle feste l’influencer ha però condiviso con i suoi follower anche una preoccupazione inattesa. La piccola, nata due mesi fa, dovrà essere operata. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) È un quadro di felicità quello che mostrano le immagini del profilo Instagram di Gianluca Vacchi che celebre il primo Natale con Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema. Nei giorni delle feste l’influencer ha però condiviso con i suoi follower anche una preoccupazione inattesa. La piccola, nata due mesi fa, dovrà essere operata.

teatrolafenice : ?? Concerto di Natale in DIRETTA?? ? oggi alle 17:30; ?? Corelli e Pergolesi; ?? Orchestra del Teatro La Fenice, diret… - LuigiBrugnaro : Ultimi preparativi per il concerto di #Natale del @teatrolafenice diretto da Gianluca Capuano con Sara Mingardo e… - veneziaunica : ??? Quest'anno il tradizionale Concerto di Natale del @teatrolafenice verrà trasmesso in streaming al link:… - AntonioBergami4 : RT @TerreImpervie: 'a carni che si raffredavano' Mi è bastato il titoletto e la foto, non ho interesse a leggere oltre, mi pare solo che l… - gio_mamma : @MischiGiordano Ma anche a natale hai questa ossessione . Calmati e impara a vivere il calcio come lo vivono mimmop… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Gianluca Il Volo, Concerto di Natale/ Trio davanti al Colonnato per celebrare il 25 dicembre Il Sussidiario.net Il Natale di Gianluca Vacchi: «Mia figlia dovrà essere operata»

Natale in famiglia per Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema. La bimba ha una malformazione al palato e dovrà subire un intervento ...

Fondazione Marco Tullio Cicerone: donati 50 pacchi alla Caritas per il Natale solidale

Con l'augurio che il Santo Natale porti salute e serenità in ogni famiglia. La Fondazione Marco Tullio Cicerone partecipa al Natale solidale, donando 50 pacchi alla Caritas, un'azione di duplice solid ...

Natale in famiglia per Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca e la piccola Blu Jerusalema. La bimba ha una malformazione al palato e dovrà subire un intervento ...Con l'augurio che il Santo Natale porti salute e serenità in ogni famiglia. La Fondazione Marco Tullio Cicerone partecipa al Natale solidale, donando 50 pacchi alla Caritas, un'azione di duplice solid ...