Gli iPhone possono essere spiati : cosa sappiamo del virus Pegasus ed ecco perchè occorre aggiornare subito a iOS 14 (Di sabato 26 dicembre 2020) Gli iPhone di 36 giornalisti di Al Jazeera sono stati spiati con il virus Pegasus, che sfrutta la vulnerabilità Kismet presente in moltissimi iPhone. Dal Citizen Lab della Munk School of Global Affairs dell’Università di Toronto, in Canada, arriva un allarme per i possessori di iPhone: potrebbero esserci migliaia, se non milioni, di telefonini della Mela attualmente spiati grazie ad un malware: il virus Pegasus. Pegasus non è un virus qualunque: è uno spyware commerciale sviluppato dall’ormai ben nota società israeliana NSO Group, una software house specializzata in strumenti di spionaggio informatico che ha come clienti principalmente Stati nazionali e società multinazionali. E’ stato rivelato che, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 26 dicembre 2020) Glidi 36 giornalisti di Al Jazeera sono staticon il, che sfrutta la vulnerabilità Kismet presente in moltissimi. Dal Citizen Lab della Munk School of Global Affairs dell’Università di Toronto, in Canada, arriva un allarme per i possessori di: potrebbero esserci migliaia, se non milioni, di telefonini della Mela attualmentegrazie ad un malware: ilnon è unqualunque: è uno spyware commerciale sviluppato dall’ormai ben nota società israeliana NSO Group, una software house specializzata in strumenti di spionaggio informatico che ha come clienti principalmente Stati nazionali e società multinazionali. E’ stato rivelato che, ...

Lan_bichen : Vorrei un IPhone solo per tutte le cover spettacolari che gli si possono mettere. - Izumi_Sen1 : comunque raga sto privilegio che solo con l'iphone si possono fare gli audio su twitter è una stronzata, non sapete… - LorenzaScafett1 : RT @Lu_Vuittonnn: ma anche secondo voi gli americani hanno tutti un iphone? perché io con android non me li immagino - icarusxfalls_ : ma gli iphone sono impermeabili? - nomorebadvibess : @ariciaax no anzi credo sia molto comode, ora indipendentemente da quanto le usi è sempre meglio non avere cavi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli iPhone Gli iPhone 13 forse avranno un notch più piccolo macitynet.it Attenzione ad aprire questo messaggio su WhatsApp, perché è la truffa di Natale più astuta di sempre

A Natale si è tutti più buoni. O forse no. Infatti, nonostante questo dovrebbe essere un periodo in cui la bontà regna sovrana, c'è chi non ha intenzione ...

Problemi con gli account iCloud impediscono l’attivazione di nuovi dispositivi

Sul backend di iCloud da ieri 25 dicembre si segnalano problemi che impediscono l'attivazione di nuovi dispositivi e account.

A Natale si è tutti più buoni. O forse no. Infatti, nonostante questo dovrebbe essere un periodo in cui la bontà regna sovrana, c'è chi non ha intenzione ...Sul backend di iCloud da ieri 25 dicembre si segnalano problemi che impediscono l'attivazione di nuovi dispositivi e account.