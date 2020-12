GF Vip, Rosalinda Cannavò e ” l’orgoglio di Giuliano” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il fidanzato dell’attrice è rimasto colpito dalle sue rivelazioni al Grande Fratello Vip Dopo le rivelazioni dell’attrice che nutre dei dubbi sul suo rapporto con Giuliano, è intervenuto al GF Party Alfonso Signorini che ha parlato dei dubbi manifestati da Rosalinda Cannavò durante l’ultima diretta del reality, ma ha anche svelato qualchecosa su Giuliano, il fidanzato dell’attrice. Ecco le parole di Signorini: “Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio. Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio. Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Il fidanzato dell’attrice è rimasto colpito dalle sue rivelazioni al Grande Fratello Vip Dopo le rivelazioni dell’attrice che nutre dei dubbi sul suo rapporto con, è intervenuto al GF Party Alfonso Signorini che ha parlato dei dubbi manifestati dadurante l’ultima diretta del reality, ma ha anche svelato qualchecosa su, il fidanzato dell’attrice. Ecco le parole di Signorini: “Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio. Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio., all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ ...

