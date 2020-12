Focolaio nel Frosinone: 9 positivi al coronavirus (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo la sfida col Cittadella (che aveva diversi casi in rosa) dello scorso 22 dicembre, il Frosinone oggi ha comunicato la positività di 9 membri del gruppo squadra, che alza il totale a 13. Assenze pesanti, per i gialloblù, che domani devono giocare contro il Pordenone. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club. Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo la sfida col Cittadella (che aveva diversi casi in rosa) dello scorso 22 dicembre, iloggi ha comunicato latà di 9 membri del gruppo squadra, che alza il totale a 13. Assenze pesanti, per i gialloblù, che domani devono giocare contro il Pordenone. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club. IlCalcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi dità al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft. L'articolo ilNapolista.

