De Laurentiis: “Pirlo? Non commenti sentenze, faccia l’allenatore e basta” (Di sabato 26 dicembre 2020) Aurelio De Laurentiis, come sempre, non le ha mandate a dire. E a Radio Capital ha sferrato un colpo basso a Pirlo: "Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia”.Il presidente del Napoli, ha così commentato le recenti dichiarazioni di Andrea Pirlo, il quale ha sottolineato come alcuni club siano stati danneggiati a differenza dei partenopei, vista la sentenza che ha cancellato il 3-0 a tavolino per i bianconeri. Il ricorso vinto dal Napoli? Non abbiamo alcun problema nel rigiocare la partita - aveva ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 dicembre 2020) Aurelio De, come sempre, non le ha mandate a dire. E a Radio Capital ha sferrato un colpo basso a: "dovrebbe fare, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia”.Il presidente del Napoli, ha così commentato le recenti dichiarazioni di Andrea, il quale ha sottolineato come alcuni club siano stati danneggiati a differenza dei partenopei, vista la sentenza che ha cancellato il 3-0 a tavolino per i bianconeri. Il ricorso vinto dal Napoli? Non abbiamo alcun problema nel rigiocare la partita - aveva ...

