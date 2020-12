Berlino sparatoria nella notte, quattro i feriti gravi: è successo nel quartiere di Kreuzberg (Di sabato 26 dicembre 2020) Berlino sparatoria nella notte, paura in Germania. quattro le persone rimaste ferite, che verserebbero in gravi condizioni. Stando ai media locali, che citano rapporti della polizia, l’evento sarebbe accaduto poco prima delle 4 davanti a un cancello nel quartiere di Kreuzberg. Al momento sul luogo ci sono diversi agenti che, con il supporto di un elicottero, stanno cercando le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid Pfizer, prime dosi in viaggio verso l’Italia: come avverrà la distribuzione Secondo quanto riportato da “TgCom24” tre dei feriti sono stati soccorsi davanti ad un cancello sulla Stresemannstrasse, a pochi passi dalla sede del partito Spd. Un altro uomo ferito è stato invece ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 dicembre 2020), paura in Germania.le persone rimaste ferite, che verserebbero incondizioni. Stando ai media locali, che citano rapporti della polizia, l’evento sarebbe accaduto poco prima delle 4 davanti a un cancello neldi. Al momento sul luogo ci sono diversi agenti che, con il supporto di un elicottero, stanno cercando le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid Pfizer, prime dosi in viaggio verso l’Italia: come avverrà la distribuzione Secondo quanto riportato da “TgCom24” tre deisono stati soccorsi davanti ad un cancello sulla Stresemannstrasse, a pochi passi dalla sede del partito Spd. Un altro uomo ferito è stato invece ...

