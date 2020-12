Allarme in Veneto: tasso positività al 36%. Zaia: 'casi di variante inglese' (Di sabato 26 dicembre 2020) Con oltre cinque mila casi è ancora la Regione che registra l'incremento maggiore di positivi con un tasso che è tre volte superiore alla media nazionale Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 dicembre 2020) Con oltre cinque milaè ancora la Regione che registra l'incremento maggiore di positivi con unche è tre volte superiore alla media nazionale

giorgiovascotto : RT @Corriere: Allarme in Veneto: 5.010 nuovi casi. E la positività schizza al 36,6% - usarausanu : Il modello #Veneto ?? : Allarme in Veneto: tasso positività al 36%. - MarinaMel16 : RT @Corriere: Allarme in Veneto: 5.010 nuovi casi. E la positività schizza al 36,6% - KrisGxx : @SensoDiNausea Ecco si. in più ogni volta che parla #Zaia in tv mi parte l’allarme di casa e pure quello della macc… - infoitinterno : Coronavirus in Veneto, tasso di positività al 36,6%: record di contagi, allarme nella regione di Luca Zaia -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Veneto Coronavirus, torna a salire l'Rt. Allarme per i contagi in Veneto la Repubblica Variante Covid, Zaia: “Trovati casi anche in Veneto”

Variante Covid, il governatore Luca Zaia ha annunciato che anche in Veneto sono stati trovati i primi casi. Variante Covid, rilevati primi casi anche in Veneto: lo ha annunciato i ...

Intervento di soccorso a Natale sul Carega: recuperato un 28enne “solitario”

Piccole Dolomiti deserte o quasi in giorni festivi di zona rossa, ma nemmeno nel giorni di Natale e in periodi di divieti le squadre di soccorso alpino ...

Variante Covid, il governatore Luca Zaia ha annunciato che anche in Veneto sono stati trovati i primi casi. Variante Covid, rilevati primi casi anche in Veneto: lo ha annunciato i ...Piccole Dolomiti deserte o quasi in giorni festivi di zona rossa, ma nemmeno nel giorni di Natale e in periodi di divieti le squadre di soccorso alpino ...