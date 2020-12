Vaccinati contro il Covid oltre un milione di americani, un ritmo record (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il presidente Donald Trump via Twitter:"oltre un milione di americani hanno già ricevuto il vaccino contro il virus cinese, un ritmo record". Il vaccino contro il coronavirus "è davvero un miracolo di ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il presidente Donald Trump via Twitter:"undihanno già ricevuto il vaccinoil virus cinese, un". Il vaccinoil coronavirus "è davvero un miracolo di ...

