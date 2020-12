Struttura delle proteine | da Google una rivoluzione epocale di M Brunori e S Gianni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) (di Maurizio, Professore Emerito, Sapienza Università di Roma; e Presidente Emerito della Classe di Scienze FMN dell’Accademia Nazionale dei Lincei; Stefano, Professore Ordinario di Biologia Molecolare, Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sapienza Università di Roma) Michael Levitt, Professore all’Università di Stanford e premio Nobel per la Chimica, riporta in un lavoro pubblicato su Current Opinion in Structural Biology il frammento di una sua conversazione con Francis Crick, scienziato universalmente noto in quanto scopritore con James Watson dellaa doppia elica del DNA. Nel 1975 nel corso di quella conversazione, Francis Crick dichiarò: ”It is very difficult to conceive of a scientific problem that would not be solved in the next twenty years … except for a model of brain function and protein folding”, ...