Papa Francesco alla benedizione Urbi et Orbi in streaming: «Vaccini per tutti, soprattutto per i più vulnerabili nel mondo» – Video (Di venerdì 25 dicembre 2020) Papa Francesco benedice anche il vaccino anti-Coronavirus. Dopo che nei giorni scorsi il Vaticano aveva definito «moralmente accettabile» l’utilizzo di Vaccini ottenuti con cellule da feti abortiti in assenza di altre possibilità, oggi durante la benedizione Urbi et Orbi il Papa ha concentrato il suo discorso sulla distribuzione e la vendita dei Vaccini, da lui definiti «luci di speranza», chiedendo che «le leggi di mercato e dei brevetti» non «siano sopra le leggi della salute e dell’umanità». «I nazionalismi ci impediscono di aiutare chi è in difficoltà» Non è il primo e non sarà l’ultimo richiamo a una distribuzione equa dei Vaccini, non soltanto all’interno delle singole società ma a livello globale. «Non possiamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020)benedice anche il vaccino anti-Coronavirus. Dopo che nei giorni scorsi il Vaticano aveva definito «moralmente accettabile» l’utilizzo diottenuti con cellule da feti abortiti in assenza di altre possibilità, oggi durante laetilha concentrato il suo discorso sulla distribuzione e la vendita dei, da lui definiti «luci di speranza», chiedendo che «le leggi di mercato e dei brevetti» non «siano sopra le leggi della salute e dell’umanità». «I nazionalismi ci impediscono di aiutare chi è in difficoltà» Non è il primo e non sarà l’ultimo richiamo a una distribuzione equa dei, non soltanto all’interno delle singole società ma a livello globale. «Non possiamo ...

