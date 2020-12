Mario Ermito attratto da Sonia Lorenzini: prima del GF Vip cita tutte le donne e “dimentica” Rosalinda (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il tanto atteso “maschio alfa” nella Casa del GF Vip è entrato da qualche giorno e risponde (almeno nella teoria) al nome di Mario Ermito. In una intervista rilasciata a Valerio Palmieri per il settimanale Chi, l’ex gieffino (prese parte all’edizione classica del GF nel 2011) e attore ha parlato in particolare delle ragazze nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il tanto atteso “maschio alfa” nella Casa del GF Vip è entrato da qualche giorno e risponde (almeno nella teoria) al nome di. In una intervista rilasciata a Valerio Palmieri per il settimanale Chi, l’ex gieffino (prese parte all’edizione classica del GF nel 2011) e attore ha parlato in particolare delle ragazze nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Perché Mario Ermito a tratti mi ricorda Alberto Urso? Sono pazzo? #GFVIP - GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - Licia_m_93 : RT @lvpinsb: stefania: (mario) secondo me hai qualcuna in testa” tommaso: “una? c’ha le pagine gialle” TOMMASO ZORZI ENDED MARIO ERMITO 25… - LaheysScarf14 : RT @lvpinsb: stefania: (mario) secondo me hai qualcuna in testa” tommaso: “una? c’ha le pagine gialle” TOMMASO ZORZI ENDED MARIO ERMITO 25… - Licia_m_93 : RT @_vitroia_: Mario: 'Tommaso mi soffre' Tommaso: a stento sa che si chiama Mario Vola basso Ermito, che ti fai male #GFVIP -