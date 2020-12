Esplosione e incendio in fabbrica Genovesato (Di venerdì 25 dicembre 2020) NESSUN FERITO 25 dicembre 2020 18:50 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 4 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) NESSUN FERITO 25 dicembre 2020 18:50 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 4 ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Genova Voltri, esplosione e incendio alla fabbrica Zinkal #genova - MediasetTgcom24 : Genova Voltri, esplosione e incendio alla fabbrica Zinkal #genova - Pino__Merola : Esplosione e incendio in fabbrica Genovesato - lavocedigenova : Esplosione e incendio in una fabbrica a monte di Genova Voltri - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Esplosione e incendio in una fabbrica sulle alture di Voltri. Interviene lArpal #ultimora… -