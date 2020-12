Covid, la situazione odierna: mille malati in più, 459 vittime (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il bollettino Covid del 25 dicembre indica un consistente incremento nei contagi, almeno mille in più con Molise e Veneto che preoccupano In attesa del V-Day contro il Covid, fissato in tutta l’Europa per domenica prossima, 27 dicembre, i dati ufficiali indicano un ulteriore incremento dei contagi. Covid, i dati di oggi Oggi sono stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il bollettinodel 25 dicembre indica un consistente incremento nei contagi, almenoin più con Molise e Veneto che preoccupano In attesa del V-Day contro il, fissato in tutta l’Europa per domenica prossima, 27 dicembre, i dati ufficiali indicano un ulteriore incremento dei contagi., i dati di oggi Oggi sono stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

sole24ore : Le due settimane di zona rossa coincideranno con un probabile calo dei test eseguiti, come in un lunghissimo weeken… - lorepregliasco : Ottimo punto della situazione sulla 'variante inglese' del COVID. Evitare gli articoli sensazionalistici di certi m… - Corriere : Newcastle, il Covid infinito di 2 calciatori: «Non camminano, situazione spaventosa» - dvcaradonna : RT @simonamaggiorel: #25dicembre non dimentichiamo chi sta in carcere in una situazione resa ancor più insostenibile dal #Covid Grazie a @d… - maxpix6251 : RT @simonamaggiorel: #25dicembre non dimentichiamo chi sta in carcere in una situazione resa ancor più insostenibile dal #Covid Grazie a @d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione Covid-19, situazione di instabilità a livello nazionale: “Fase decrescente, ma rallentata” Orizzonte Scuola Barbara d’Urso cosa farà nel 2021? Confermati tutti i suoi programmi

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso torna in onda a gennaio 2021 Un altro anno volge al termine, un anno ricco di difficoltà: prima fra tutte, la pandemia ...

Coronavirus: 5 nuovi casi in provincia di Siena, 52 ricoverati alle Scotte (7 in T.I.), 2 deceduti

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziato 5 nuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella ... sovrapposizioni discordanti con il titolo dell'articolo sulla situazione regionale). Di ...

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso torna in onda a gennaio 2021 Un altro anno volge al termine, un anno ricco di difficoltà: prima fra tutte, la pandemia ...I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziato 5 nuovi casi di Coronavirus in più rispetto a ieri nella ... sovrapposizioni discordanti con il titolo dell'articolo sulla situazione regionale). Di ...