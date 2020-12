Acqua Micellare, la preferita dalle donne (Di venerdì 25 dicembre 2020) Formulata verso la fine degli anni ’80, in soccorso dei backstage di moda, l’Acqua Micellare è servita per anni a velocizzare il cambio di trucco delle modelle che, tra una passerella e l’altra, dovevano rifarsi il maquillage in pochi attimi. Oggi è diventata il prodotto per la detersione più venduto grazie e all’accessibilità dei prezzi (che in media si aggirano sui 10 euro) come quella di Garnier (vedi la pagina garnier.it/Acqua-Micellare) e alla praticità d’uso: basta infatti un solo gesto per struccare, detergere e idratare viso, occhi e labbra, senza bisogno di risciAcquare. Né latte detergente, né tonico, l’ Acqua Micellare li sostituisce entrambi con la sua composizione più leggera rispetto a qualsiasi altro classico struccante. Il suo nome deriva ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Formulata verso la fine degli anni ’80, in soccorso dei backstage di moda, l’è servita per anni a velocizzare il cambio di trucco delle modelle che, tra una passerella e l’altra, dovevano rifarsi il maquillage in pochi attimi. Oggi è diventata il prodotto per la detersione più venduto grazie e all’accessibilità dei prezzi (che in media si aggirano sui 10 euro) come quella di Garnier (vedi la pagina garnier.it/) e alla praticità d’uso: basta infatti un solo gesto per struccare, detergere e idratare viso, occhi e labbra, senza bisogno di riscire. Né latte detergente, né tonico, l’li sostituisce entrambi con la sua composizione più leggera rispetto a qualsiasi altro classico struccante. Il suo nome deriva ...

Ultime Notizie dalla rete : Acqua Micellare Guida alla scelta della migliore acqua micellare per te cosmopolitan.com Guida alla scelta della migliore acqua micellare per te, per una detersione soffice come una nuvola

Ormai è una vera tendenza in fatto di cura della pelle: l’acqua micellare, infatti, non è certo una novità, ma una guida ai suoi benefici e al modo corretto di utilizzarla può certamente farti comodo.

La beauty routine con i detergenti in crema per prendersi cura della propria pelle

Detergere il viso in maniera corretta è la base per una efficace beauty routine e queste creme posso essere di aiuto.

Ormai è una vera tendenza in fatto di cura della pelle: l'acqua micellare, infatti, non è certo una novità, ma una guida ai suoi benefici e al modo corretto di utilizzarla può certamente farti comodo.