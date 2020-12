Whatsapp, la truffa più in voga del Natale: fate attenzione (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’immagine del profilo Whatsapp è scelta con accuratezza per mostrare bene chi siamo, ma in certi casi potrebbe essere d’aiuto per una truffa Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e proprio per questo nasconde tantissime insidie. Il segreto sta nell’usarlo con furbizia, senza cadere nell’inganno che è facilmente scovabile. Sono tantissime le truffe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’immagine del profiloè scelta con accuratezza per mostrare bene chi siamo, ma in certi casi potrebbe essere d’aiuto per unaè l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e proprio per questo nasconde tantissime insidie. Il segreto sta nell’usarlo con furbizia, senza cadere nell’inganno che è facilmente scovabile. Sono tantissime le truffe L'articolo proviene da Inews.it.

infoitscienza : Cautela con l'aggiornamento della truffa codice WhatsApp a Natale per iPhone e Android - infoitscienza : WhatsApp | si aggiorna la truffa più diffusa al mondo - TeleradioNews : TRUFFA SU WHATSAPP, COME NON CADERE NELLA FRODE - TeleradioNews : TRUFFA SU WHATSAPP, COME NON CADERE NELLA FRODE - TeleradioNews : TRUFFA SU WHATSAPP, COME NON CADERE NELLA FRODE -