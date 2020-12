Variante Covid-19 inglese, scontri tra camionisti e polizia al porto di Dover | video (Di giovedì 24 dicembre 2020) scontri tra polizia e camionisti al porto di Dover, dove i tir sono stati bloccati per cercare di contenere la diffusione della nuova Variante del Covid-19. I caomionisti stavano cercando di entrare in porto, quando sono stati bloccati dalle autorità locali. Migliaia di tir sono rimasti bloccati nel Kent, senza la possibilità di attraversare la Manica per due giorni. Manifestanti Studenti Roma NoneManifestanti Francia NoneBerlino polizia Manifestanti Protesta Lockdown NoneGuarda tutti i video Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020)traaldi, dove i tir sono stati bloccati per cercare di contenere la diffusione della nuovadel-19. I caomionisti stavano cercando di entrare in, quando sono stati bloccati dalle autorità locali. Migliaia di tir sono rimasti bloccati nel Kent, senza la possibilità di attraversare la Manica per due giorni. Manifestanti Studenti Roma NoneManifestanti Francia NoneBerlinoManifestanti Protesta Lockdown NoneGuarda tutti i

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - SkyTG24 : Nuova variante Covid, per l’Oms potrebbe essere più contagiosa per giovani e bambini - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: Mistero a Loreto. Una donna è positiva alla variante inglese del Covid ma non ha contatti con il Regno Unito. Per gli e… - Maumol : RT @repubblica: Covid, dalla variante inglese un pericolo per i bambini - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi https://t.c… -