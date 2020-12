Agenzia_Ansa : #Usa, Donald #Trump minaccia un mese di caos, 'non me ne vado'. Il tycoon sarebbe arrivato anche a minacciare di no… - Agenzia_Ansa : Donald #Trump grazia amici e alleati, polemiche negli #Usa. Perdonati anche quattro mercenari autori di una strage… - repubblica : Usa, Trump concede grazia ad altri 26 condannati: c'è anche il suocero della figlia Ivanka - Affaritaliani : Usa, Donald Trump, prima di lasciare ‘grazia’ oltre 50 tra amici e alleati. - SmorfiaDigitale : Usa, Trump concede la grazia ad altre 26 persone - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

Il presidente Usa Donald Trump ha concesso la grazia a un altro gruppo di suoi alleati politici tra cui Paul Manafort, responsabile della sua campagna elettorale del 2016, Roger Stone, consigliere e ...L’amministrazione di Donald Trump (in foto) ha raggiunto un accordo con Pfizer per acquistare altri 100 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus, raddoppiando la fornitura per gli Stati Uniti, ...